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19:22, 20 июля 2026Интернет и СМИ

У Малахова нашли крупный долг перед налоговой

Компания телеведущего Андрея Малахова задолжала ФНС 3,6 миллиона рублей
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известный телеведущий Андрей Малахов задолжал Федеральной налоговой службе (ФНС) России более трех миллионов рублей. Об этом пишет «Звездач» в Telegram.

Крупный налоговый долг нашли у компании ведущего «Изовела», которой принадлежит санаторий в Мурманской области. Отмечается, что сумма ее задолженности перед ФНС составляет 3,6 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что долг популярной блогерши Оксаны Самойловой перед налоговой вырос до четырех миллионов рублей. Позднее стало известно, что она его погасила.

Перед этим миллионные долги обнаружили у компаний российского блогера Влада Бумаги, известного как Влад А4. Уточнялось, что на одну из его фирм также поданы три судебных иска.

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