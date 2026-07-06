Самойлова погасила многомиллионный долг перед налоговой

Блогерша Самойлова выплатила четыре миллиона рублей налоговой службе и погасила свой долг

Популярная российская блогерша Оксана Самойлова погасила многомиллионный долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом в Telegram сообщает «Звездач».

Отмечается, что Самойлова выплатила четыре миллиона пять тысяч рублей. Она полностью погасила свой долг.

О том, что у блогерши обнаружили крупный налоговый долг, стало известно в мае. Уточнялось, что на тот момент Самойлова должна была выплатить ФНС 3,3 миллиона рублей. В июне ее долг вырос до четырех миллионов рублей.

В апреле суд расторг брак Самойловой с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Уточнялось, что бывшие супруги заключили мировое соглашение, согласно которому рэпер получит особняк в Подмосковье и квартиру, а блогерша — две квартиры.