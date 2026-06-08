Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:35, 8 июня 2026Интернет и СМИ

Долг блогерши Самойловой перед налоговой вырос

«Звездач»: Долг блогерши Оксаны Самойловой перед налоговой вырос до 4 миллионов рублей
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Долг популярной российской блогерши Оксаны Самойловой перед Федеральной налоговой службой (ФНС) вырос. Об этом пишет «Звездач» в Telegram.

Отмечается, что, несмотря на многочисленные бизнес-проекты и рекламные контракты, вопрос с налоговой у Самойловой пока остается нерешенным. Сумма задолженности блогерши перед ФНС достигла четырех миллионов рублей.

В мае сообщалось, что Самойлова задолжала налоговой 3,3 миллиона рублей. Также стало известно о долгах блогерши перед Роскомнадзором — она должна выплатить ведомству более 700 тысяч рублей.

В апреле суд расторг брак Самойловой с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Уточнялось, что они заключили мировое соглашение, согласно которому музыкант получил особняк в Подмосковье и квартиру, а блогерша — две квартиры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Может по дороге блуждать». В зоне СВО нашли деталь новой ракеты ВСУ. Что о ней известно и кто мог поставить Киеву это оружие

    В Дагестане устранили последствия паводков

    Проведение выборов в Армении оценили

    Профессор Макаренко заплатит 7,5 миллиона рублей за помощь российским хоккеистам КХЛ

    Правила оплаты парковок в России призвали уравнять с платными дорогами

    Иран заявил о серьезном ущербе для Израиля после последних ударов

    Москвичка разучилась жевать после лечения зубов за полмиллиона в элитной клинике

    Евросоюз пообещал миллиарды евро на дроны для Украины уже в июне

    Россиянам назвали порядок действий при краже на отдыхе за границей

    Влияние выборов в Армении на отношения с Россией оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok