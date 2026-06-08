Долг блогерши Самойловой перед налоговой вырос

«Звездач»: Долг блогерши Оксаны Самойловой перед налоговой вырос до 4 миллионов рублей

Долг популярной российской блогерши Оксаны Самойловой перед Федеральной налоговой службой (ФНС) вырос. Об этом пишет «Звездач» в Telegram.

Отмечается, что, несмотря на многочисленные бизнес-проекты и рекламные контракты, вопрос с налоговой у Самойловой пока остается нерешенным. Сумма задолженности блогерши перед ФНС достигла четырех миллионов рублей.

В мае сообщалось, что Самойлова задолжала налоговой 3,3 миллиона рублей. Также стало известно о долгах блогерши перед Роскомнадзором — она должна выплатить ведомству более 700 тысяч рублей.

В апреле суд расторг брак Самойловой с рэпером Джиганом (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн). Уточнялось, что они заключили мировое соглашение, согласно которому музыкант получил особняк в Подмосковье и квартиру, а блогерша — две квартиры.