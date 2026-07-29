На Камчатке несколько поселков накрыл пеплопад

На Камчатке после извержения вулкана Шивелуч в трех поселках зафиксировали пеплопад

На Камчатке после извержения вулкана несколько поселков засыпало пеплом. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

Пеплопад в результате извержения вулкана Шивелуч зафиксировали в поселках Ключи и Козыревск Усть-Камчатского округа. Как отмечается, количество выпавшего пепла было незначительным. Также небольшой пеплопад отмечался в поселке Атласово Мильковского муниципального округа, он не нарушил привычный для населенного пункта ритм жизни.

Шивелуч произвел два пепловых залпа утром в среду, 29 июля. Выбросы достигли в высоту девяти и семи с половиной километров. В последний раз пеплопад близ вершины наблюдали 24 июля — тогда пепел опустился на поселок Ключи.

В тот же день извергся один из гавайских вулканов. Активизировался исполин Килауэа: фонтаны лавы, извергавшиеся из кратера Халемаумау, поднялись на высоту 30 метров.