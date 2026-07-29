Россиянам назвали простые способы сэкономить время в аэропорту перед вылетом

Россиянам посоветовали регистрироваться на рейс заранее в сезон отпусков

Россиянам назвали простые способы сэкономить время и избежать лишней суеты в аэропорту в сезон отпусков. Советами поделились аналитики Центра биометрических технологий, их исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

В частности, соотечественникам рекомендовали зарегистрироваться на рейс заранее и получить посадочный талон в приложении авиакомпании или по электронной почте. Его лучше сразу сохранить в телефоне, чтобы не искать нужное письмо в терминале.

Кроме того, путешественникам стоит перед вылетом свериться с актуальной информацией на сайте авиакомпании о провозе багажа. Важно понимать, сколько мест входит в тариф, какие ограничения действуют по весу и размеру, а при необходимости заранее оформить дополнительный багаж, отметили авторы исследования.

Еще один совет — заранее выбрать сервисы, которые помогают не стоять лишний раз в очередях и быстрее проходить отдельные этапы перед посадкой. Это могут быть приоритетные линии, электронные сервисы или, например, идентификация по лицу и голосу.

Ранее российская тревел-блогерша назвала наиболее удачные стойки для регистрации в аэропорту. По ее словам, люди чаще всего по инерции выбирают левую или центральную очереди.

