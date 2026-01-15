Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
03:30, 15 января 2026Путешествия

Российская путешественница назвала наиболее удачные стойки для регистрации в аэропорту

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российская путешественница Александра Коновалова назвала наиболее удачные стойки для регистрации в аэропорту. Этим и другими советами для комфортного перелета она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Она прочитала, что люди чаще всего по инерции выбирают левую или центральную очереди в аэропорту. Якобы поэтому стоит выбирать самые правые стойки. Тревел-блогерша решила проверить эту информацию. «Хитрость оказалась рабочей! Это особенно ценно после ночных перелетов, когда хочется как можно быстрее выйти из аэропорта и поехать в отель», — поделилась опытом Коновалова.

Кроме того, опытная путешественница рекомендовала россиянам регистрироваться на рейс онлайн в числе первых. При путешествии вдвоем она посоветовала покупать место у окна и у прохода. По ее словам, сиденье посередине в таком случае с большей вероятностью не выкупят.

Ранее издание PYOK раскрыло одну из самых раздражающих бортпроводников привычек пассажиров. Так, члены экипажа не любят, когда люди кладут куртки и пальто на верхние полки для багажа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Авианосная ударная группа ВМС США перебрасывается на Ближний Восток. Возможно ли американское военное вмешательство в Иране?

    В России на фоне снегопадов взлетели зарплаты дворников. Сколько они зарабатывают сейчас

    США заполучили таинственное оружие, которое вызывает «гаванский синдром». Помогло ли оно захватить Мадуро

    Российским школьникам напомнили о запрете на использование некоторых слов на ЕГЭ

    Трамп назвал Зеленского виновным в отсутствии сделки между Россией и Украиной

    Выявлен неочевидный фактор роста онкологических рисков

    Расмуссен заявил о конце света при вторжении США в Гренландию

    Застрявшую в платье блогершу подняли на смех в сети

    Экс-премьер Украины заявил о подкупе голосов в Раде

    У сотрудницы полиции нашли аккаунт на OnlyFans

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok