00:24, 12 мая 2026Спорт

Определены шансы «Краснодара» на чемпионский титул

Аналитики оценили шансы «Краснодара» на чемпионство после поражения от «Динамо»
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Определены шансы «Краснодара» на чемпионский титул после поражения от московского «Динамо». Об этом сообщает Betonmobile.

После 29 туров «Краснодар» идет на втором месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). Он отстает от лидирующего «Зенита» на два очка.

Для того, чтобы стать чемпионами, «быкам» в последнем туре нужно обыграть дома «Оренбург» при условии, что «Зенит» проиграет на выезде «Ростову». Суммарный коэффициент на эти два события составляет 11,96.

Ранее букмекеры оценили шансы сборной Бразилии выиграть чемпионат мира по футболу-2026. Ставки на ее победу принимаются с коэффициентом 9,00.

