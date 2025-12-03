Раскрыта раздражающая бортпроводников привычка пассажиров

PYOK: Бортпроводники не любят, когда пассажиры кладут куртки на верхние полки

Бортпроводники не любят, когда пассажиры самолетов кладут куртки и пальто на верхние полки для багажа. Раздражающую членов экипажа привычку путешественников раскрыло издание PYOK.

Уточняется, что из-за верхней одежды на полках не остается места для ручной клади, из-за чего начинаются споры, которые приводят к задержкам рейсов. Кроме того, указано в материале, багажные полки в самолетах слишком грязные для одежды. Вместо этого пассажирам предлагают брать шоперы, аккуратно складывать туда куртки и размещать под сиденьем.

