20:04, 3 декабря 2025

Раскрыта раздражающая бортпроводников привычка пассажиров

PYOK: Бортпроводники не любят, когда пассажиры кладут куртки на верхние полки
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Matej Kastelic / Shutterstock / Fotodom

Бортпроводники не любят, когда пассажиры самолетов кладут куртки и пальто на верхние полки для багажа. Раздражающую членов экипажа привычку путешественников раскрыло издание PYOK.

Уточняется, что из-за верхней одежды на полках не остается места для ручной клади, из-за чего начинаются споры, которые приводят к задержкам рейсов. Кроме того, указано в материале, багажные полки в самолетах слишком грязные для одежды. Вместо этого пассажирам предлагают брать шоперы, аккуратно складывать туда куртки и размещать под сиденьем.

Ранее российская блогерша раскритиковала одну распространенную привычку пассажиров самолета и вызвала споры в сети. По словам автора публикации, откидывание спинки кресла во время полета — это нарушение личного пространства сидящего сзади попутчика.

