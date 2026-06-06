Швыдкой раскрыл детали визита главы делегации США на ПМЭФ

Швыдкой: Глава делегации США на ПМЭФ Кук фактически представляет Белый дом

Глава делегации США на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Родни Мимс Кук — младший фактически представляет Белый дом и американскую власть. Об этом заявил спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в интервью «Ленте.ру» на полях ПМЭФ.

«Несмотря на то, что [госсекретарь США] Марко Рубио сказал, что он не знает ни о какой официальной правительственной делегации США на Петербургском экономическом форуме, экс-официо господин Кук представляет Белый дом так или иначе, во всяком случае, одну из структур американской власти», — подчеркнул Швыдкой.

По словам спецпредставителя, визит Кука также имел «несколько сентиментальный характер», так как он на протяжении многих лет сотрудничал с Россией. В связи с этим данная поездка — «еще и личное возвращение к своим друзьям и тем, с кем он долгое время работал».

Ранее председатель комиссии США по изящным искусствам Кук передал российскому лидеру Владимиру Путину привет от президента США Дональда Трампа.