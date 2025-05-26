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19:43, 26 мая 2025Путешествия

Россиянка раскритиковала одну привычку пассажиров самолета и вызвала споры в сети

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @mmargo.dimova

Российская блогерша раскритиковала одну распространенную привычку пассажиров самолета и вызвала споры в сети. Своим мнением она поделилась на странице @mmargo.dimova в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам автора публикации, откидывание спинки кресла во время полета — это нарушение личного пространства сидящего сзади попутчика. На видео девушка показала, как мало места осталось для ее ног из-за спинки переднего сиденья.

В комментариях юзеры разделились во мнениях: некоторые признали, что это действительно неудобно, а другие заявили, что во время долгих полетов невозможно сидеть в одном положении. «Если все откинутся назад, то места будет столько же, сколько в прямом положении», «Попробуйте полетать 8 часов с неоткинутым креслом, тогда мы с вами поговорим», «А почему я не могу откинуть свое кресло? Получается, вы мое личное пространство затрагиваете своими запретами», — писали пользователи.

Ранее пассажирка самолета нашла способ помешать людям откидывать спинку сиденья. Для этого ей понадобилась банка чипсов Pringles.

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