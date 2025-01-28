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18:03, 28 января 2025Путешествия

Пассажирка самолета нашла способ помешать попутчикам откинуть на себя спинку кресла

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Кадр: @clareduggan1982

Пассажирка самолета нашла способ помешать сидящим впереди попутчикам откидывать на себя спинку кресла и разгневала пользователей сети. Лайфхаком она поделилась в TikTok, на что обратило внимание издание New York Post.

В ролике Кэр Дагган разложила столик перед собой и вставила банку из-под чипсов Pringles между столом и его защелкой. Таким образом она заблокировала способность сиденья опускать назад спинку.

Комментаторам такой лайфхак показался чересчур грубым. «Они имеют право отодвигать спинку», «Вам следует запретить летать», «Я бы повернулся и выбил из тебя всю дурь», — писали юзеры.

Ранее пользовательница Reddit рассказала на портале, как остановилась на ночевку в отеле и сделала неприятное открытие. Комментаторы посоветовали женщине в следующий раз спать в машине.

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