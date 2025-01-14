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08:02, 14 января 2025Интернет и СМИ

Женщина остановилась переночевать в отеле и обнаружила отвратительную картину

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: OrcinusVienna / Reddit

Пользовательница Reddit с ником OrcinusVienna рассказала на портале, как остановилась в отеле, чтобы переночевать, и сделала неприятное открытие. Комментаторы посоветовали женщине в следующий раз спать в машине.

К публикации авторша поста прикрепила фотографию кровати с поднятой простыней, под которой можно увидеть матрас с большими коричневыми пятнами. Женщина уточнила, что решила заглянуть под простыню, чтобы проверить кровать на наличие клопов. «Я была за рулем 14 часов и попросила родственника забронировать мне отель. Заехала в отель, готовая лечь спать. То, что я увидела, показалось мне отвратительным», — описала она открывшуюся ей картину.

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«Похоже, у кровати было больше приключений, чем у тебя», «Не волнуйтесь, скорее всего, это рвота или фекалии, а не кровь», «Вы были в пути 14 часов, а человек, который спал в этой кровати, 14 часов гадил в нее», «Я бы лучше поспал в машине. Это отвратительно», «Это похоже на место преступления», «Надеюсь, вы не получили клопов в подарок», — возмутились комментаторы.

Они призвали пользовательницу сообщить об увиденном руководству отеля и потребовать вернуть деньги.

Ранее другая женщина также рассказала на Reddit, что проверила матрас в номере гостиницы и обнаружила отвратительное зрелище. Пользователи посоветовали ей никогда больше не заглядывать под простыни в отелях.

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