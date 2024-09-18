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08:16, 18 сентября 2024Интернет и СМИ

Девушка решила проверить кровать в номере гостиницы и обнаружила отвратительную картину

Фото: @Wellthatsucks / Reddit

Пользовательница Reddit с ником Brayandhalo показала на портале фотографию кровати в номере гостиницы, в которой она остановилась со своим женихом. Пользователи призвали ее в следующий раз быть внимательней при выборе места для ночевки.

Девушка рассказала, что провела в номере мотеля две ночи и решила проверить матрас, на котором они спали. Откинув простынь, рассказчица обнаружила, что на нем были темно-коричневые пятна. Авторша поста предположила, что это могут быть следы крови. «Это абсолютно отвратительно. Я зла, потому что забронировала номер в этом мотеле на семь ночей», — посетовала пользовательница.

В комментариях предположили, что на матрасе могли быть пятна мочи или других выделений от прошлых жильцов. «Как бывший горничный, советую вам никогда не заглядывать под чехол матраса. У вас есть простыни, так что лучше пребывайте в блаженном неведении», — написал один из комментаторов. Также девушке посоветовали в следующий раз проверять номер перед заселением, чтобы таких ситуаций не происходило.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, как въехал в новую квартиру и сделал неприятную находку. По его словам, жуткую вещь оставили прежние жильцы.

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      Мария Большакова
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