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06:00, 17 сентября 2024Интернет и СМИ

Мужчина переехал в новую квартиру и столкнулся с жутким сюрпризом от прежних жильцов

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пользователь сети c ником Net0o- поделился историей о том, как он переехал в новую квартиру и столкнулся с неприятным сюрпризом от прежних жильцов. Фотографию находки он опубликовал на портале Reddit.

Мужчина разместил несколько фотографий, на которых можно увидеть скелет птицы. Он уточнил, что обнаружил останки животного под раковиной на кухне вскоре после того, как переехал в новую квартиру.

Некоторые пользователи сочли находку жуткой. «Честно говоря, это не то, что хотелось бы увидеть во время уборки», — написал один из них. «Эту курицу переварили», «Так вот куда пропал попугай», «Эта птицы мертва?» — поиронизировали другие участники обсуждения.

В комментарии под постом автор предположил, что птицу мог поймать и спрятать под раковиной кот, который был у прежних жильцов. Мужчина удивился, что бывшие владельцы квартиры не обратили внимание на запах мертвого животного. При этом он уточнил, что после переезда тоже не почувствовал такой запах.

Ранее другой пользователь Reddit показал находку, на которую он наткнулся во дворе дома. Мужчина признался, что испугался увиденного и проверил камеры наблюдения.

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      Олег Давыдов
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