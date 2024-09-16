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04:00, 16 сентября 2024Интернет и СМИ

Мужчина испугался находки во дворе дома и проверил камеры наблюдения

Фото: Reddit

Пользователь Reddit с ником Objective_Reality232 показал на портале находку, которую он сделал на заднем дворе дома. Мужчина признался, что увиденное испугало его и заставило проверить камеры наблюдения.

Автор поста рассказал, что проснулся в пять утра, вышел на задний двор и увидел там зажженную свечу и зажигалку. Герой истории предположил, что свеча горела на протяжении нескольких часов. Он также добавил, что они с супругой воспитывают двоих детей, поэтому не могли оставить зажигалку во дворе.

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«Мы проверили камеры наблюдения и, насколько нам известно, никто не заходил к нам во двор. Я немного испугался и пытаюсь понять, как свеча могла загореться и был ли кто-то у нас во дворе», — написал он.

В комментариях некоторые пользователи предположили, что кто-то из жителей дома мужчины мог ходить во сне и неосознанно зажечь свечу. Однако другие сошлись на том, что на заднем дворе рассказчика кто-то побывал. «Мне кажется, кто-то издевательски хочет сказать тебе: "Я был у тебя во дворе". Не хочу пугать, но на вашем месте я бы был начеку», «Установите больше камер», «Вот за таким жутким контентом я и прихожу на Reddit», — написали они.

Ранее парень рассказал на Reddit, что почувствовал слежку за собой и обнаружил во дворе дома пугающую картину. Комментаторы сочли его находку отвратительной.

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      Мария Большакова
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