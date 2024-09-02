Парень заметил слежку и обнаружил во дворе дома жуткую картину

Пользователь Reddit с ником darkperl рассказал, что заметил слежку и наткнулся во дворе дома на жуткую картину. Пользователи в комментариях сочли увиденное отвратительным.

Автор публикации заявил, что у него стало возникать ощущение, будто за ним кто-то наблюдает, несмотря на то, что он живет один. Позднее он обнаружил в одном из деревьев во дворе оленью голову. К публикации парень прикрепил фотографию находки.

Комментаторы отметили, что голова животного выглядит свежей. «Отвратительно», «На сегодня достаточно Reddit», «Как она вообще туда попала?», «Она в очень хорошем состоянии. Как будто его засунули туда недавно», — высказались они.

Некоторые пользователи заподозрили автора публикации в том, что он сам мог поместить туда голову оленя. Другие же предположили, что ее оставил хищник, например, пума, так как эти животные могут создавать подобные тайники с добычей.

Ранее парень рассказал на Reddit, как, зайдя в ванную, обнаружил пугающее зрелище. Он рассказал, что нашел на полу 15 мертвых ос.