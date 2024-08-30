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06:02, 30 августа 2024Интернет и СМИ

Парень зашел в ванную и сделал пугающее открытие

Фото: Unsplash

Пользователь Reddit с ником dannydamsco рассказал на портале, как он зашел в ванную комнату и обнаружил там мертвых ос. В комментариях читатели сочли увиденное пугающим.

Автор поста показал прозрачный пакет с 15 неживыми осами, которых он нашел в ванной. Парень уточнил, что в помещении нет открытых окон, так что насекомые не могли попасть в квартиру через них.

«Они проникают через стены или вентиляцию», «Это лучше, чем столько же живых», «Я бы больше боялся того, что лишило их жизни», «Почему это похоже на первый кадр кровавого фильма о демонах», — порассуждали пользователи сети в комментариях.

Также они предположили, что где-то в квартире парня есть осиное гнездо. По словам комментаторов, оно может быть в стене, на чердаке или в вентиляционном отверстии.

Ранее парень рассказал на Reddit о разбросанных по всему городу необычных тайниках. Пользователи предположили, что неизвестные попытались наложить порчу или связаться с божествами.

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