Разбросанные по всему городу зловещие тайники напугали пользователей сети

Пользователь Reddit с ником i_hate_puking показал на портале фото зловещих находок, которые он обнаружил по всему городу. В комментариях пользователи сочли увиденное пугающим.

Парень опубликовал несколько фотографий, сделанных в разных частях его города. Он объяснил, что неизвестные оставляют в парках и на улицах необычные тайники. В каждом из них можно найти кусок мяса, пачку сигарет и деньги. В некоторых из них также была небольшая горсть пшена, украшение и нож. «Конечно, может быть, кому-то скучно и он так валяет дурака, но это странно», — написал он. Автор поста также предположил, что эти предметы могут оставлять из религиозных соображений.

В комментариях согласились с тем, что обнаруженные парнем тайники напоминают алтари. Пользователи уточнили, не располагаются ли они на перекрестках. Другие же усмотрели в этом способ связаться с темными силами. Некоторые рассказали, что с помощью таких подношений в некоторых религиозных традициях пытаются установить связь с божествами.

Комментатор с ником Second-Critical посоветовала автору публикации проверить, не образуют ли алтари какой-либо символ. «Возможно, кто-то пытается наложить порчу или сделать жертвоприношение», — написал он.

Ранее другой парень опубликовал на Reddit фото соленого огурца с воткнутыми в него гвоздями. Пользователи сочли, что кто-то таким образом хотел наложить проклятье.