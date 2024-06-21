Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:04, 21 июня 2024Интернет и СМИ

Разбросанные по всему городу зловещие тайники напугали пользователей сети

Фото: PeopleImages.com / Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником i_hate_puking показал на портале фото зловещих находок, которые он обнаружил по всему городу. В комментариях пользователи сочли увиденное пугающим.

Парень опубликовал несколько фотографий, сделанных в разных частях его города. Он объяснил, что неизвестные оставляют в парках и на улицах необычные тайники. В каждом из них можно найти кусок мяса, пачку сигарет и деньги. В некоторых из них также была небольшая горсть пшена, украшение и нож. «Конечно, может быть, кому-то скучно и он так валяет дурака, но это странно», — написал он. Автор поста также предположил, что эти предметы могут оставлять из религиозных соображений.

В комментариях согласились с тем, что обнаруженные парнем тайники напоминают алтари. Пользователи уточнили, не располагаются ли они на перекрестках. Другие же усмотрели в этом способ связаться с темными силами. Некоторые рассказали, что с помощью таких подношений в некоторых религиозных традициях пытаются установить связь с божествами.

Комментатор с ником Second-Critical посоветовала автору публикации проверить, не образуют ли алтари какой-либо символ. «Возможно, кто-то пытается наложить порчу или сделать жертвоприношение», — написал он.

Ранее другой парень опубликовал на Reddit фото соленого огурца с воткнутыми в него гвоздями. Пользователи сочли, что кто-то таким образом хотел наложить проклятье.

Мария Большакова
Обсудить
Последние новости

В Госдуме разъяснили порядок индексации пенсий для работающих пенсионеров. Как будут рассчитываться выплаты?

Россиянин свесил ребенка из окна 13 этажа и был задержан

В МИД рассказали о переговорах с девятью странами о безвизовых поездках

Китайская компания остановила участие в российском газовом проекте

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Звезда сборной Великобритании споткнулась в своем саду и пропустит Олимпиаду

Разбросанные по всему городу зловещие тайники напугали пользователей сети

Володин заявил о решении США и ЕС избавиться от Зеленского по пяти причинам

В Белом доме оценили возможность обсуждения подобного ДСНВ соглашения с Россией

Спецназовец рассказал о новой уловке ВСУ с дронами

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
Узнать больше