Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:09, 14 сентября 2023Интернет и СМИ

Парень обнаружил странную находку у дома друга и получил зловещие предупреждения

Фото: @Rick-the-Brickmancer / Reddit

Пользователь с ником Rick-the-Brickmancer опубликовал на Reddit снимок одной странной находки, обнаруженной им около дома друга. В комментариях к публикации парень получил несколько предположений по поводу того, зачем этот предмет могли оставить у здания.

На фото автор поста запечатлел соленый огурец с воткнутыми в него гвоздями. На овоще и рядом с ним расположились частицы застывшего фиолетового воска. «Нашел это на ступеньках дома моего друга», — подписал он публикацию.

Некоторые комментаторы увидели в облитом воском огурце зловещее предупреждение и предположили, что друга автор поста прокляли. «Кого он разозлил? Ведьма проткнула предмет фаллической формы и закрепила заклинания свечным воском. Я бы был немного обеспокоен...», «Это определенно колдовской ритуал», «Это заклинание против мужской силы», — предостерегли его пользователи.

Других же читателей рассмешил снимок. Так, многие пошутили, что на фото изображен герой мультипликационного сериала «Рик и Морти» Огурчик Рик.

Ранее другой пользователь портала показал неожиданную находку, которую он обнаружил у себя дома. Мужчина, уточнивший, что живет один, нашел на полу в ванной комнате накладной ноготь.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Большакова
    Обсудить
    Последние новости

    Украине предрекли революцию из-за голода и нехватки бензина. Что ждет Зеленского зимой?

    Заслуженную артистку России арестовали за наркотики

    Парень обнаружил странную находку у дома друга и получил зловещие предупреждения

    Появились кадры мощного пожара после разгерметизации газопровода под Саратовом

    В России рассказали об ускорении отказа от доллара в мире

    Бритни Спирс станцевала у шеста в нижнем белье

    Россиянка побывала в Грузии и пожаловалась на «космические» цены в ресторанах

    В российском регионе после разгерметизации газопровода начался пожар

    Раскрыты подробности появления самой известной в России песни про коня

    В Госдуме призвали США склонить Украину к переговорам с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости