Парень обнаружил странную находку у дома друга и получил зловещие предупреждения

Пользователь с ником Rick-the-Brickmancer опубликовал на Reddit снимок одной странной находки, обнаруженной им около дома друга. В комментариях к публикации парень получил несколько предположений по поводу того, зачем этот предмет могли оставить у здания.

На фото автор поста запечатлел соленый огурец с воткнутыми в него гвоздями. На овоще и рядом с ним расположились частицы застывшего фиолетового воска. «Нашел это на ступеньках дома моего друга», — подписал он публикацию.

Некоторые комментаторы увидели в облитом воском огурце зловещее предупреждение и предположили, что друга автор поста прокляли. «Кого он разозлил? Ведьма проткнула предмет фаллической формы и закрепила заклинания свечным воском. Я бы был немного обеспокоен...», «Это определенно колдовской ритуал», «Это заклинание против мужской силы», — предостерегли его пользователи.

Других же читателей рассмешил снимок. Так, многие пошутили, что на фото изображен герой мультипликационного сериала «Рик и Морти» Огурчик Рик.

Ранее другой пользователь портала показал неожиданную находку, которую он обнаружил у себя дома. Мужчина, уточнивший, что живет один, нашел на полу в ванной комнате накладной ноготь.