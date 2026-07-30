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16:32, 30 июля 2026Экономика

Названы города Подмосковья с самыми дешевыми квартирами

Самое дешевое жилье в Подмосковье продается в Рошале и Шатуре
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Самые дешевые квартиры в Московской области продаются в городах Рошаль и Шатура. Об этом говорится в исследовании «Мира квартир», передает ТАСС.

В Рошале квадратный метр жилья стоит 65,2 тысячи рублей, а в Шатуре — 80,9 тысячи. В пятерку лидеров также вошли Ликино-Дулево (83,3 тысячи), Озеры (85,8 тысячи) и Высоковск (87,2 тысячи). В то же время самые дорогие квартиры в поселках городского типа Заречье (385,1 тысячи), Отрадное (329,6 тысячи), Новоивановское (311 тысячи), поселке Ильинское-Усово (279,2 тысячи) и городе Реутов (271,9 тысячи).

Эксперты объяснили высокие цены в некоторых локациях расположением в престижных, западных районах области, а также близостью к МКАД. В среднем по Подмосковью цена квадрата вторичного жилья составляет 165,1 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что россияне стали реже покупать частные дома. В июле на долю сделок с частными домами пришлось 16 процентов — за год показатель снизился на 2 п.п.

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