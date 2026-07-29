Россияне стали реже покупать один вид жилья

«Циан»: Доля сделок с частными домами в России снизилась до 16 %

На долю сделок с частными домами в России приходится 16 процентов — за год показатель снизился на 2 п.п. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные «Циана».

Отмечается, что в некоторых регионах частные дома значительно популярнее, чем в целом по стране. К примеру, в Чечне на долю такого жилья приходится 50 процентов, в Дагестане — 49 процентов, а в Калмыкии — 39 процентов. Такая ситуация наблюдается в локациях с высокой долей сельского населения, где частные дома часто являются основным форматом жилья.

Минимальный показатель зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге — здесь на дома пришелся лишь 1 процент. Низкая доля также в регионах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, суровый климат и высокая стоимость строительства в которых мешает развитию рынка.

По словам экспертов, снижение доли частого жилья в стране обусловлено сложностями с ипотекой на загородном рынке и снежной зимой, препятствовавшей показу домов. Наиболее сильное снижение произошло в Карачаево-Черкесии (минус 42 п.п.), Кабардино-Балкарии (минус 32 п.п.) и Мордовии (минус 30 п.п.).

Ранее стало известно, что большинство россиян считают покупку жилья для своих детей основной или одной из основных целей жизни.