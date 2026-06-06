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17:57, 6 июня 2026Бывший СССР

В Абхазии рассказали об обстановке на границе с Россией

Начальник погранслужбы Абхазии Латипов назвал обстановку на границе с Россией стабильной
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Томас Тхайцук / Sputnik / РИА Новости

Обстановка после атаки БПЛА на российско-абхазской границе стабильная. Об этом РИА Новости рассказал начальник погрануправления Службы Госбезопасности Абхазии Рустам Латипов.

Он отметил, что погранслужба республики также фиксирует увеличение автомобилей в преддверии курортного сезона. «Отдыхающие начали понемногу заполнять наши курорты», — сказал он.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Уточняется, что украинские беспилотники сбили в том числе над территорией Республики Абхазия.

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