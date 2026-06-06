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07:47, 6 июня 2026Россия

Минобороны России выпустило заявление о ночной атаке ВСУ

Минобороны России: За ночь средства ПВО сбили 376 украинских беспилотников
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 376 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. О ночной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявило Министерство обороны РФ в мессенджере MAX.

Уточняется, что украинские беспилотники сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Абхазия, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что системы ПВО в ночь на 5 июня сбили над российскими регионами 123 украинских беспилотных летательных аппарата. Среди атакованных ВСУ субъектов федерации — Московский регион, Крым, а также Тульская, Воронежская, Нижегородская, Калужская и другие области.

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