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18:06, 6 июня 2026Силовые структуры

У Хасбика угнали машину

У блогера Хасбика угнали машину Toyota Camry
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: @hasbulla.hushetskiy

У блогера Хасбика (настоящее имя Хасбулла Магомедов) угнали машину Toyota Camry. Об этом сообщает Mash.

По информации издания, Магомедов сдал в аренду автомобиль одному из жителей Ингушетии, и мужчина уехал на нем в родной регион, после чего отключил спутниковый трекинг и пропал.

Отмечается, что для возврата машины Хасбик не стал обращаться в полицию. Вместо этого он подождал три дня и задействовал подписчиков — опубликовал пост, в котором призвал помочь вернуть авто. На возвращение потребовалось шесть часов.

Ранее, в 2023 году, сообщалось, что Хасбика задержала полиция Дагестана. Он и его друзья в составе свадебного картежа устроили дрифт-шоу на проезжей части и привлекли внимание дагестанской полиции.

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