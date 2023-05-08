Блогера Хасбика задержала полиция Дагестана за дрифт

Блогера Хасбуллу Магомедова, известного как Хасбик, задержала полиция Дагестана. Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Дагестана».

Отмечается, что последние недели Хасбулла отдыхает в Дагестане. 8 мая Хасбик и его друзья в составе свадебного картежа устроили дрифт-шоу на проезжей части и привлекли внимание дагестанской полиции.

Сотрудники ГИБДД задержали компанию и доставили их в отделение. В отношении задержанных, включая блогера, составлены протоколы об административном правонарушении.

Ранее Хасбик в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) пошутил над российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исламом Махачевым и получил ответ.