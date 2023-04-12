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10:36, 12 апреля 2023Спорт

Хасбик пошутил над Махачевым и получил ответ

Блогер Хасбик удивился, что чемпион UFC Ислам Махачев не передвигается на Maybach

Кадр: Predicas 2023 / YouTube

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) пошутил над российским чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исламом Махачевым и получил ответ.

«Брат, ты же чемпион. Почему на Maybach не двигаешься?» — удивился Хасбик под видео, в котором спортсмен с друзьями залез в небольшой фургон. «Maybach и этот фургон довезут в одно и то же место», — ответил Махачев.

12 февраля Махачев одержал победу над австралийцем Александром Волкановски на турнире UFC 284 единогласным решением судей. Он защитил завоеванный в октябре титул чемпиона организации в легком весе. За карьеру 31-летний россиянин провел 25 поединков, потерпел одно поражение и одержал 24 победы (из них 12 подряд).

Хасбик приобрел популярность в социальных сетях во время продвижения его поединка с блогером-карликом — Абдурозиком. Схватка так и не состоялась. В октябре 2022 года Хасбик подписал контракт с UFC.

Анастасия Борисова
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