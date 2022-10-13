Дагестанский блогер Хасбик рассказал о контракте с UFC

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный как Хасбик, в Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) рассказал о контракте с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

Хасбик написал, что информация о заключении соглашения была правдой, пообещав рассказать о деталях контракта в конце 2022-го. Он поблагодарил UFC и президента организации Дэйну Уайтуа за предоставленную возможность. «Спасибо брату Хабибу Нурмагомедову за то, что открыл нам всем путь», — подчеркнул блогер.

В декабре прошлого года Нурмагомедов рассказал, что за границей Хасбик очень популярен. Боец отметил, что глава UFC просил привозить блогера на турниры промоушена.

Хасбик приобрел популярность в социальных сетях во время продвижения его поединка с другим блогером-карликом — Абдурозиком. Схватка так и не состоялась. По версии Асхаба Тамаева, который взял на себя организацию боя, Хасбулла потребовал слишком большой гонорар.