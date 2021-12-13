Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Сочи
Сегодня
19:00 (Мск)
Спартак М
Россия - Премьер-Лига|18-й тур
Ритас
Сегодня
20:30 (Мск)
Ольденбург
Лига чемпионов ФИБА|Группа H. 5-й тур
Рома
Сегодня
22:45 (Мск)
Специя
Италия - Серия А|17-й тур
Кадис
Сегодня
23:00 (Мск)
Гранада
Испания - Примера|17-й тур
Торонто Рэпторс
Завтра
03:00 (Мск)
Сакраменто Кингз
НБА - регулярный чемпионат
Чикаго Блэкхоукс
Завтра
03:30 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ - регулярный чемпионат
Спорт

Нурмагомедов поделился мнением о популярности Хасбика

Нурмагомедов о дагестанском блогере Хасбике: у него за границей огромная популярность

Фото: Никеричев Андрей / АГН «Москва»

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о дагестанском блогере Хасбулле Магомедове, известном как Хасбик. Об этом он рассказал на пресс-конференции, которая транслировалась на его YouTube-канале.

Нурмагомедов отметил, что за границей блогер очень популярен. «Я пару раз с ним фоткался, они думают, что он мой брат, что ли? Постоянно спрашивают меня: "Где Хасбик?" Я говорю, что не знаю, где Хасбик, дома, наверное», — рассказал бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Боец отметил, что глава UFC Дэйна Уайт просил привезти Хасбика на турнир в Абу-Даби. По словам Нурмагомедова, в рестлинге также хотят, чтобы блогер вышел на ринг, и там готовы платить ему большие деньги.

Хасбик был гостем турнира UFC в Абу-Даби 30 октября. Он прибыл на ивент, где поддерживал российских бойцов Тагира Уланбекова и Ислама Махачева. Уайт отдельно поприветствовал блогера в видеообращении. В ходе пресс-конференции глава промоушена допустил сотрудничество с Хасбиком и не исключил организацию боя с его участием.

Хасбик приобрел популярность в социальных сетях во время продвижения его поединка с другим блогером-карликом — Абдурозиком. Схватка так и не состоялась. По версии Асхаба Тамаева, который взял на себя организацию боя, Хасбулла потребовал слишком большой гонорар.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Стали известны результаты повторной жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов
В Подмосковье подростки жестоко убили экс-оператора киностудии «Мосфильм»
«Единая Россия» подготовит дополнительные предложения к законопроекту о QR-кодах
На Украине ответили Путину на обвинения в непогашении внешнего долга
Российский губернатор объяснил призыв «оцеплять кварталы» для вакцинации
На Кипре ввели новые ограничения для туристов
Германия отказалась признать Лукашенко легитимным президентом Белоруссии
Снегурочку в российском городе назвали новой «Аленкой»
Российский фондовый рынок рухнул
Рекрутер рассказал о самых невостребованных профессиях через 10 лет
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter