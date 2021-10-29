Глава UFC поприветствовал блогера-карлика Хасбика

Дэйна Уайт обратился к блогеру Хасбику, который станет гостем турнира UFC 267

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов станет гостем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Об этом стало известно из поста в Instagram главы организации Дэйны Уайта.

Уайт опубликовал видео блогера-карлика Хасбуллы (Хасбика), в котором дагестанец говорит о скором прилете в Абу-Даби. В ответном обращении американец поприветствовал гостя.

Турнир UFC 267 пройдет в Абу-Даби 30 октября. В главном поединке вечера сойдутся Гловер Тейшера и Ян Блахович. Они решат судьбу чемпионского пояса в полутяжелом весе.

В соглавном поединке подерутся россиянин Петр Ян и американец Кори Сэндхаген. Победитель станет временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

На ивенте выступит сразу несколько россиян. В частности, очередной поединок проведет тяжеловес Александр Волков.

Хасбик завоевал популярность в социальных сетях на фоне противостояния с другим блогером-карликом Абдурозиком. Планируемый поединок между ними в итоге не состоялся.