Петр Ян попытался испугать соперника на битве взглядов

Петр Ян и Кори Сэндхаген провели битву взглядов перед турниром UFC 267

Состоялась битва взглядов между россиянином Петром Яном и американцем Кори Сэндхагеном перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби. Ролик доступен в Twitter-аккаунте ESPN MMA,

Interim bantamweight gold is on the line for Petr Yan and Cory Sandhagen 🏆 #UFC267 pic.twitter.com/ECSWci7juv — ESPN MMA (@espnmma) October 28, 2021

28-летний россиянин попытался испугать соперника, сделав резкое движение головой. Сэндхаген сохранил спокойствие. Схватка между бойцами станет главным поединком UFC 267. Турнир пройдет в Абу-Даби 30 октября.

Также 28 октября другой россиянин Ислам Махачев провел битву взглядов со своим оппонентом Дэном Хукером из Новой Зеландии. В главном поединке UFC 267 сойдутся Гловер Тейшера и действующий чемпион в полутяжелом весе Ян Блахович.

Изначально соперником Яна должен был стать чемпион UFC в легчайшем весе Алджамэйн Стерлинг. Однако американец снялся с поединка, сославшись на проблемы со здоровьем.

Ян лишился титула чемпиона в поединке со Стерлингом в марте. Тогда россиянин проиграл путем дисквалификации.