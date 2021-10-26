Петр Ян обвинил Стерлинга в симуляции

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян уверен, что его оппонент Алджамейн Стерлинг симулировал травму шеи, чтобы сняться с поединка с ним. Интервью со спортсменом опубликовано в YouTube-канале MMAFightingonSBN.

28-летний российский боец обвинил оппонента в обмане. Он не верит, что Стерлинг действительно испытывал проблемы со здоровьем.

«Когда у людей болит шея, они не проводят спарринги без защиты. Это просто смешно», — заявил Ян.

Ян подерется с Кори Сэндхагеном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Абу-Даби, который пройдет 30 октября. Стерлинг отказался от поединка с россиянином, сославшись на проблемы со здоровьем.

Стерлинг завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе, одержав победу над Яном в их поединке в марте. Тогда россиянин нарушил правила и проиграл путем дисквалификации. Ян нанес запрещенный удар по лежащему сопернику и лишился титула.