Петр Ян отказался называть Стерлинга по имени и предложил альтернативы

Петр Ян признался, что не уважает Алджамейна Стерлинга, и не стал называть его по имени

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян признался, что не испытывает уважения к своему последнему сопернику Алджамейну Стерлингу. Об этом сообщает MMA News.

28-летний в беседе с журналистом отказался называть Стерлинга по имени. «Никакого "Алджамейна", брат. Сучка, баба, цыпленок — как угодно», — заявил Ян, предложив собеседнику альтернативы. Он отметил, что уважает всех своих соперников, кроме Стерлинга.

Стерлинг и Ян должны были провести второй поединок в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Однако, американец снялся с противостояния. 30 октября российский боец подерется с Кори Сэндхагеном.

Первый поединок между Яном и Стерлингом прошел в марте. Тогда россиянин уступил путем дисквалификации, нанеся сопернику запрещенный удар. Ян потерял титул чемпиона UFC в легчайшем весе.