Чемпион UFC пожаловался на заблокировавшего его в Twitter Петра Яна

Американский боец смешанного стиля (ММА) Алджамейн Стерлинг рассказал о поведении россиянина Петра Яна в Twitter. Спортсмен написал об этом в своем аккаунте.

Стерлинг пожаловался, что Ян заблокировал его. По версии американца, это произошло после того, как россиянин «наговорил гадостей» о нем и его невесте. «Думаю, он расстроился, потому что я ответил не так, как он хотел», — завил Стерлинг.

Бойцы должны были встретиться на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 276 в Абу-Даби 30 октября. 25 сентября стало известно, что Стерлинг снялся с поединка. Причины этого решения не назывались. Ян обратился к руководству UFC с просьбой заменить американца на другого бойца. Россиянин заявил, что готов подраться с любым из топ-5, топ-7 или топ-10 рейтинга и показать, кто настоящий чемпион.

7 марта Стерлинг и Ян провели титульный бой в Лас-Вегасе. Во время поединка россиянин нанес американцу запрещенный удар и был дисквалифицирован. Чемпионом UFC в легчайшем весе был признан Стерлинг.