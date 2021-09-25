Стерлинг снялся с титульного боя против Яна

Алджамэйн Стерлинг не подерется с Петром Яном на турнире UFC 267

Американский боец смешанного стиля (MMA) Алджамэйн Стерлинг не примет участия в поединке против россиянина Петра Яна. Об этом сообщает MMA Fighting.

Стерлинг снялся со второй схватки против Яна на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который запланирован на 30 октября в Абу-Даби. О причинах данного решения не сообщается. Стерлинг — действующий чемпион UFC в легчайшем весе.

UFC 267 возглавит титульное противостояние в полутяжелом весе. Действующий чемпион дивизиона Ян Блахович подерется с бразильцем Гловером Тейшерой.

Стерлинг завоевал пояс чемпиона UFC в поединке с Яном на турнире UFC 258 в марте. Впервые в истории боец забрал пояс за счет дисквалификации соперника. Ян нарушил правила, ударив лежащего оппонента коленом в голову.

Ян — бывший чемпион ACB и UFC в легчайшем весе.