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14:15, 30 июля 2026 (обновлено: 14:31, 30 июля 2026)Мир

В посольстве прокомментировали пропажу россиянки в Сербии

Посольство России в Сербии отслеживает ситуацию с пропавшей жительницей Санкт-Петербурга
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ivan Milutinovic / Reuters

Посольство России в Сербии контактировало с родственниками пропавшей в Белграде жительницы Санкт-Петербурга и продолжает следить за развитием ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сотрудниками консульского отдела установлен контакт с заявителями и предоставлены разъяснения относительно дальнейшего алгоритма действий (...). Рекомендовано безотлагательно обратиться в правоохранительные органы, обладающие полномочиями по организации и проведению разыскных мероприятий», — отметили в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что российские дипломаты поддерживают рабочие контакты с компетентными сербскими ведомствами для выяснения обстоятельств пропажи россиянки и установления ее местонахождения.

Ранее стало известно, что в Сербии пропала жительница Санкт-Петербурга Людмила Туркова. По словам подруги девушки, пропавшая не выходила на связь с 25 июля. Родственники обратились в полицию с заявлением о ее пропаже.

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