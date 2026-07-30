В посольстве прокомментировали пропажу россиянки в Сербии

Посольство России в Сербии отслеживает ситуацию с пропавшей жительницей Санкт-Петербурга

Посольство России в Сербии контактировало с родственниками пропавшей в Белграде жительницы Санкт-Петербурга и продолжает следить за развитием ситуации. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сотрудниками консульского отдела установлен контакт с заявителями и предоставлены разъяснения относительно дальнейшего алгоритма действий (...). Рекомендовано безотлагательно обратиться в правоохранительные органы, обладающие полномочиями по организации и проведению разыскных мероприятий», — отметили в диппредставительстве.

В посольстве добавили, что российские дипломаты поддерживают рабочие контакты с компетентными сербскими ведомствами для выяснения обстоятельств пропажи россиянки и установления ее местонахождения.

Ранее стало известно, что в Сербии пропала жительница Санкт-Петербурга Людмила Туркова. По словам подруги девушки, пропавшая не выходила на связь с 25 июля. Родственники обратились в полицию с заявлением о ее пропаже.

