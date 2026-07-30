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15:02, 30 июля 2026 (обновлено: 15:10, 30 июля 2026)Экономика

В Совфеде назвали имеющие право на две пенсии одновременно категории россиян

Сенатор Мурог: Ряд категорий россиян имеют право на получение двух пенсий одновременно
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Член Совета Федерации Игорь Мурог рассказал, какие категории россиян могут получать две пенсии одновременно. Об этом сообщает RT.

Так, право на одновременное получение двух государственных пенсий имеют бывшие военнослужащие и сотрудники силовых ведомств при наличии не менее 15 лет гражданского стажа, 30 пенсионных баллов и достижении пенсионного возраста.

Вторая такая категория — лица с инвалидностью вследствие военной травмы, участники Великой Отечественной войны с инвалидностью и отдельные члены семей погибших военнослужащих, космонавтов или ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции, уточнил сенатор.

По его словам, сочетание государственной пенсии с выплатами из негосударственных пенсионных фондов или корпоративными пенсиями не относится к льготе «две пенсии» по федеральному законодательству. Политик пояснил, что речь идет о разных механизмах обеспечения с формированием вторых выплат за счет личных накоплений или программ работодателя. Все условия по пенсиям закреплены в профильных законах, добавил он.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что с 1 августа 2026 года пенсии вырастут у работающих пенсионеров и некоторых других категорий граждан.

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