В Совфеде назвали имеющие право на две пенсии одновременно категории россиян

Сенатор Мурог: Ряд категорий россиян имеют право на получение двух пенсий одновременно

Член Совета Федерации Игорь Мурог рассказал, какие категории россиян могут получать две пенсии одновременно. Об этом сообщает RT.

Так, право на одновременное получение двух государственных пенсий имеют бывшие военнослужащие и сотрудники силовых ведомств при наличии не менее 15 лет гражданского стажа, 30 пенсионных баллов и достижении пенсионного возраста.

Вторая такая категория — лица с инвалидностью вследствие военной травмы, участники Великой Отечественной войны с инвалидностью и отдельные члены семей погибших военнослужащих, космонавтов или ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной электростанции, уточнил сенатор.

По его словам, сочетание государственной пенсии с выплатами из негосударственных пенсионных фондов или корпоративными пенсиями не относится к льготе «две пенсии» по федеральному законодательству. Политик пояснил, что речь идет о разных механизмах обеспечения с формированием вторых выплат за счет личных накоплений или программ работодателя. Все условия по пенсиям закреплены в профильных законах, добавил он.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что с 1 августа 2026 года пенсии вырастут у работающих пенсионеров и некоторых других категорий граждан.