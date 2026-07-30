Партнер России добился рекордного экспорта смартфонов

TOI: Индия довела экспорт смартфонов почти до 10 миллиардов долларов

В I квартале 2026 года Индия увеличила экспорт смартфонов на 23,4 процента и довела его до 9,8 миллиарда долларов. Об этом сообщило Times of India (TOI).

Достигнутый результат оказался самым высоким для этого периода за всю историю наблюдений. Причиной динамики называют серьезный рост поставок iPhone в США. Последнее укрепило позиции этой страны БРИКС как ключевого глобального производственного центра Apple.

Впрочем, есть мнение, что сохранить этот темп до конца года может стать сложнее на фоне замедления мирового спроса, роста стоимости комплектующих и других факторов.

Издание подчеркивает, что США остались для Индии доминирующим направлением. На их долю пришелся 71 процент этого экспорта. По прогнозам, поставки смартфонов могут достичь 35 миллиардов долларов в 2027 году.

По итогам прошлого месяца суммарная стоимость поставок смартфонов из Южной Кореи в Россию выросла почти втрое в месячном выражении и достигла максимального значения за более чем четыре года. За отчетный период южнокорейские экспортеры отправили в Россию смартфоны на общую сумму 253 тысячи долларов.