Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:01, 30 июля 2026 (обновлено: 16:16, 30 июля 2026)Экономика

Партнер России добился рекордного экспорта смартфонов

TOI: Индия довела экспорт смартфонов почти до 10 миллиардов долларов
Кирилл Луцюк

Фото: Bhawika Chhabra / Reuters

В I квартале 2026 года Индия увеличила экспорт смартфонов на 23,4 процента и довела его до 9,8 миллиарда долларов. Об этом сообщило Times of India (TOI).

Достигнутый результат оказался самым высоким для этого периода за всю историю наблюдений. Причиной динамики называют серьезный рост поставок iPhone в США. Последнее укрепило позиции этой страны БРИКС как ключевого глобального производственного центра Apple.

Впрочем, есть мнение, что сохранить этот темп до конца года может стать сложнее на фоне замедления мирового спроса, роста стоимости комплектующих и других факторов.

Издание подчеркивает, что США остались для Индии доминирующим направлением. На их долю пришелся 71 процент этого экспорта. По прогнозам, поставки смартфонов могут достичь 35 миллиардов долларов в 2027 году.

По итогам прошлого месяца суммарная стоимость поставок смартфонов из Южной Кореи в Россию выросла почти втрое в месячном выражении и достигла максимального значения за более чем четыре года. За отчетный период южнокорейские экспортеры отправили в Россию смартфоны на общую сумму 253 тысячи долларов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Дурова внесли в список террористов. Безопасно ли теперь пользоваться Telegram и совершать в нем платежи
    Ведущую экономику Евросоюза накрыло самой высокой инфляцией
    Журова высказалась об иске украинцев на решение МОК по россиянам
    В Китае самые технологичные машины лишатся нестандартных ходовых огней
    Россия призвала ОБСЕ дать оценку удару ВСУ по базе отдыха в Кирилловке
    Возлюбленная Джейсона Стэйтема снялась в рекламе российского бренда
    В Крыму пьяный мужчина закидал камнями туриста и сломал ему палец
    КСИР атаковал ангар с американскими БПЛА в Кувейте
    Дешевые смартфоны станут хуже
    Россиянин заказал расправу над знакомым из-за десяти миллионов рублей
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok