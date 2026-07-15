Россия нарастила до максимума закупки смартфонов из одной страны

РИА Новости: Экспорт смартфонов из Южной Кореи в Россию вырос почти втрое в июне

По итогам июня суммарная стоимость поставок смартфонов из Южной Кореи в Россию увеличилась почти втрое в месячном выражении и достигла максимального значения за более чем четыре года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы азиатской страны.

За отчетный период южнокорейские экспортеры отправили в Россию смартфоны на общую сумму 253 тысячи долларов. Достигнутый в первый летний месяц результат превысил майский показатель в 2,8 раза. В годовом выражении прирост составил 37 процентов.

В итоге объемы поставок в деньгах оказались максимальными с марта 2022 года. Тогда (до ввода санкций) экспорт был гораздо выше и находился на уровне отметки в 9,7 миллиона долларов. После этого южнокорейский гигант — Samsung — официально приостановила поставки электроники в Россию. Под запрет попал в том числе прямой экспорт смартфонов.

После ухода с российского рынка ряда крупных производителей электроники основным поставщиком такого рода продукции стал Китай. Вместе с тем заметно увеличилась стоимость смартфонов. На ситуацию повлиял ряд факторов, включая усложнение логистики и рост себестоимости производства. На этом фоне, отмечали участники рынка, россияне в целом стали реже обновлять гаджеты и переключились на бюджетные модели. Следствием этого стало заметно падение продаж смартфонов в первом полугодии.