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09:43, 3 июля 2026Экономика

Продажи смартфонов в России упали

«Ъ»: Продажи смартфонов в России упали на 7-10 процентов за полгода
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В первом полугодии 2026 года рынок смартфонов в России продолжил падение, продажи в натуральном выражении сократились на 7,8 процента в штуках, до 12 миллионов устройств на сумму более 260 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на данные «М.Видео» пишет «Коммерсантъ».

Средняя стоимость гаджета выросла на два процента, до 21,9 тысячи рублей. Лидером среди всех моделей как в денежном, так и в натуральном выражениях стал iPhone 17 на 256 гигабайт, далее идут iPhone 17 Pro на 256 гигабайт и iPhone 15 на 128 гигабайт.

Первым среди брендов по количеству идет Redmi, хотя его доля снизилась с 18,6 процента до 16,7 процента, а на втором месте остался Samsung с долей 13,6 процента. В денежном выражении лидирует Apple, занимающий 26,7 процента рынка, а следом вновь идет Samsung.

В МТС подтвердили падение рынка, объяснив, что основным фактором остается увеличение среднего срока владения устройством. Пользователи реже обновляют гаджеты, потому что им хватает современных моделей на несколько лет использования.

В пресс-службе restore: предположили, что конкуренция среди брендов в среднем и премиальном ценовых сегментах только усилится. В поддержку Apple будет выступать лояльность к бренду, а Samsung укрепляет позиции за счет моделей среднего ценового сегмента.

Ранее Apple объяснила, что повышение цен на собственные устройства призвано компенсировать рост издержек, который вызван беспрецедентным дефицитом чипов памяти и накопителей, связанным с бумом в секторе обработки данных и искусственного интеллекта.

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