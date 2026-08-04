Судимым расширили возможности заключения контракта с ВС России

Путин подписал закон, расширяющий возможности заключения контракта с ВС России

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности заключения контракта с Вооруженными силами (ВС) РФ. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В частности, возможность заключения контракта с ВС России появится у осужденных за контрабанду наркотиков, стратегически важных товаров, культурных ценностей, а также занесенных в Красную книгу животных и растений. Также инициатива затронет судимых за участие в банде, преступном сообществе, за нарушение требований безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, незаконное приобретение и хранение, а также хищение ядерных материалов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что с начала 2026 года с ВС РФ заключили контракт более 80 тысяч человек.