Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:39, 4 августа 2026 (обновлено: 23:45, 4 августа 2026)Россия

Судимым расширили возможности заключения контракта с ВС России

Путин подписал закон, расширяющий возможности заключения контракта с ВС России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности заключения контракта с Вооруженными силами (ВС) РФ. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

В частности, возможность заключения контракта с ВС России появится у осужденных за контрабанду наркотиков, стратегически важных товаров, культурных ценностей, а также занесенных в Красную книгу животных и растений. Также инициатива затронет судимых за участие в банде, преступном сообществе, за нарушение требований безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, незаконное приобретение и хранение, а также хищение ядерных материалов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что с начала 2026 года с ВС РФ заключили контракт более 80 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Telegram внезапно исчез из App Store по всему миру из-за одного пользователя. Дуров сделал заявление
    Пожар в центре Москвы заблокировал путь водителям
    Судимым расширили возможности заключения контракта с ВС России
    При ударе ВСУ по российскому региону пострадали люди
    К Европе обратились с предупреждением из-за Зеленского
    В Чехии объяснили решение ЕС отказать в защите украинцам призывного возраста
    Вблизи Белоруссии вновь заметили разведывательный беспилотник Латвии
    Годами воровавшую кошек пенсионерку арестовали
    Россиянам назвали лучшие строительные работы для теплого сезона
    ЦСКА вырвал победу у «Локомотива» в серии пенальти в матче Кубка России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok