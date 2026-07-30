Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:05, 30 июля 2026 (обновлено: 17:12, 30 июля 2026)Экономика

Россиян предупредили об опасности сбора грибов у дороги

Биолог Федоров: Грибы, которые растут у дороги, содержат токсины
Виктория Клабукова

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Собирать грибы, растущие у дороги и магистралей, опасно. На что человек обрекает себя, употребляя их в пищу, агентству РИА Новости объяснил кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

Произрастая вблизи автотрасс, грибы впитывают в себя опасные для человека токсины и тяжелые металлы, поскольку грибница работает как природный фильтр, подчеркивает биолог. Высокие концентрации свинца, кадмия и других токсичных веществ содержатся в земле в радиусе 500-1000 метров от крупных магистралей. При чем накапливают химические элементы грибы избирательно: так, грузди вбирают кальций, моховики желто-бурые — натрий и никель, сморчки — титан, белые грибы — кадмий.

При правильной обработке грибов концентрацию тяжелых металлов можно снизить. Грибы можно замочить на восемь часов, за счет чего содержание токсинов сократится в 1,2-2,3 раза, а после 20-минутной варки их уровень падает на 60-80 процентов. Однако менять воду при варке надо каждые два-три часа и отвар сливать, поскольку он впитывает основные токсины. Дольше чем на восемь часов замачивать грибы не рекомендуется, иначе структура их клеток начнет разрушаться, и металлы, уже вышедшие наружу, абсорбируются обратно в ткани.

Ранее россиянам посоветовали отправиться в грибные туры ради подъема настроения. По словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, грибной туризм способствует улучшению эмоционального состояния.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Дурова внесли в список террористов. Безопасно ли теперь пользоваться Telegram и совершать в нем платежи
    Последствия отказа Зеленского встречаться с Навроцким оценили
    Международные резервы России выросли
    Раскрыта тайна отравления в могущественном семействе Медичи
    Расчленивший модель россиянин выносил ее в пакетах и попал на видео
    Участвующему в избиении ученого Зезина избрали меру пресечения
    Пассажирам теплохода в Москве выставили двузначный счет за ужин и взяли оплату переводом
    Россиян предупредили об опасности сбора грибов у дороги
    Ведущую экономику Евросоюза накрыло самой высокой инфляцией
    Журова высказалась об иске украинцев из-за решения МОК по россиянам
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok