Россиян предупредили об опасности сбора грибов у дороги

Биолог Федоров: Грибы, которые растут у дороги, содержат токсины

Собирать грибы, растущие у дороги и магистралей, опасно. На что человек обрекает себя, употребляя их в пищу, агентству РИА Новости объяснил кандидат биологических наук, член общественного совета Росприроднадзора Дмитрий Федоров.

Произрастая вблизи автотрасс, грибы впитывают в себя опасные для человека токсины и тяжелые металлы, поскольку грибница работает как природный фильтр, подчеркивает биолог. Высокие концентрации свинца, кадмия и других токсичных веществ содержатся в земле в радиусе 500-1000 метров от крупных магистралей. При чем накапливают химические элементы грибы избирательно: так, грузди вбирают кальций, моховики желто-бурые — натрий и никель, сморчки — титан, белые грибы — кадмий.

При правильной обработке грибов концентрацию тяжелых металлов можно снизить. Грибы можно замочить на восемь часов, за счет чего содержание токсинов сократится в 1,2-2,3 раза, а после 20-минутной варки их уровень падает на 60-80 процентов. Однако менять воду при варке надо каждые два-три часа и отвар сливать, поскольку он впитывает основные токсины. Дольше чем на восемь часов замачивать грибы не рекомендуется, иначе структура их клеток начнет разрушаться, и металлы, уже вышедшие наружу, абсорбируются обратно в ткани.

Ранее россиянам посоветовали отправиться в грибные туры ради подъема настроения. По словам президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, грибной туризм способствует улучшению эмоционального состояния.