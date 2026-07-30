Валюта страны БРИКС укрепилась до самого высокого уровня

Bloomberg: Юань укрепился до самого высокого уровня за более чем три года

Китайская валюта укрепилась до 6,755 юаня за доллар, что стало самым высоким уровнем с февраля 2023 года. Об этом сообщило Bloomberg.

Причиной такой динамики называют слабость доллара и продолжающуюся поддержку со стороны китайских властей. Как отметило агентство, юань остается самой быстрорастущей валютой Азии. Комментируя данный тренд, главный стратег по развивающимся рынкам и Китаю в инвестиционно-исследовательской компании Alpine Macro Ян Ван заявил, что китайская валюта продолжит укрепляться, чему будут способствовать сильные экспортные позиции Китая и протекционистское давление со стороны торговых партнеров.

В I полугодии 2026 года прибыль крупнейших промышленных предприятий Китая выросла на 18,7 процента. По данным Национального статистического бюро, совокупная прибыль промышленных предприятий с годовым доходом от основной деятельности не менее 20 миллионов юаней (2,95 миллиона долларов) за период с января по июнь составила 3,95 триллиона юаней (свыше 583 миллиардов долларов).