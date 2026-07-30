Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:14, 30 июля 2026 (обновлено: 14:53, 30 июля 2026)Экономика

Валюта страны БРИКС укрепилась до самого высокого уровня

Bloomberg: Юань укрепился до самого высокого уровня за более чем три года
Кирилл Луцюк

Фото: Bobby Yip / Reuters

Китайская валюта укрепилась до 6,755 юаня за доллар, что стало самым высоким уровнем с февраля 2023 года. Об этом сообщило Bloomberg.

Причиной такой динамики называют слабость доллара и продолжающуюся поддержку со стороны китайских властей. Как отметило агентство, юань остается самой быстрорастущей валютой Азии. Комментируя данный тренд, главный стратег по развивающимся рынкам и Китаю в инвестиционно-исследовательской компании Alpine Macro Ян Ван заявил, что китайская валюта продолжит укрепляться, чему будут способствовать сильные экспортные позиции Китая и протекционистское давление со стороны торговых партнеров.

В I полугодии 2026 года прибыль крупнейших промышленных предприятий Китая выросла на 18,7 процента. По данным Национального статистического бюро, совокупная прибыль промышленных предприятий с годовым доходом от основной деятельности не менее 20 миллионов юаней (2,95 миллиона долларов) за период с января по июнь составила 3,95 триллиона юаней (свыше 583 миллиардов долларов).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Пашинян предупредил о готовности потребовать у России миллиарды долларов
    Россиянам разрешили мыться во время простуды при определенных условиях
    Гриб предложил обезопасить пешеходов на тротуарах дорожной разметкой
    Акции покинувшего Россию бреда спортивной одежды обрушились
    Туск выступил с заявлением об упавшем в Польше объекте
    США рекордно потратятся на оружие из-за Ирана и Украины
    Украине предрекли серьезные проблемы после ударов по портам Одессы
    Протасевич заявил о подготовке покушения на детей Тихановской
    Стало известно о серьезном ударе для Украины
    Жители российского города пожаловались на вонь
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok