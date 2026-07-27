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09:50, 27 июля 2026 (обновлено: 09:59, 27 июля 2026)Экономика

Страна БРИКС резко нарастила прибыль своей промышленности

China Daily: Прибыль промышленных предприятий Китая выросла почти на 19 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Tingshu Wang / Reuters

В первом полугодии 2026 года прибыль крупнейших промышленных предприятий Китая выросла на 18,7 процента. Об этом сообщило China Daily.

Оно сослалось на Национальное статистическое бюро, по данным которого совокупная прибыль промышленных предприятий с годовым доходом от основной деятельности не менее 20 миллионов юаней (2,95 миллиона долларов) за период с января по июнь составила 3,95 триллиона юаней (свыше 583 миллиардов долларов), что на 18,7 процента больше, чем годом ранее.

Причиной такой динамики способствовали резкий рост доходов в отраслях, связанных с электроникой, и быстрое расширение новых факторов роста. Так, с января по июнь 2026 года прибыль в секторе электроники выросла на 96,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее сообщалось, что темпы роста китайской экономики замедлились в январе-июне до 4,7 процента с 5 процентов в 2025 году. В первом полугодии номинальный объем ВВП КНР достиг 69,57 триллиона юаней, или 10,24 триллиона долларов; промышленность выросла на 3,9 процента, а сфера услуг — на 5,2 процента.

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