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07:38, 15 июля 2026Экономика

Рост экономики Китая замедлился

Темпы роста ВВП Китая замедлились в январе-июне до 4,7 % с 5 % в 2025 году
Дмитрий Воронин

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

Темпы роста китайской экономики замедлились в январе-июне до 4,7 процента с 5 процентов в 2025 году. Об этом со ссылкой на Государственное статистическое управление страны сообщает ТАСС.

Как следует из данных ведомства, в первом полугодии номинальный объем ВВП КНР достиг 69,57 триллиона юаней или 10,24 триллиона долларов; промышленность выросла на 3,9 процента, а сфера услуг — на 5,2 процента.

В первом квартале общий показатель оставался на уровне 5 процентов, а во втором снизился до 4,3 процента. Замедление роста оказалось несколько более значительным, чем ожидалось (0,7 процентных пункта против прогнозировавшихся 0,5 процентных пункта). Квартал к кварталу ВВП Китая вырос в апреле-июне на 0,9 процента.

Всемирный банк (ВБ) ожидает роста китайской экономики на 4,4 процента по итогам 2026 года. В июльском отчете ВБ, в частности, говорилось, что рост экспорта страны замедлится на фоне динамики внешнего спроса, однако в июне экспорт и импорт выросли год к году на 27 и 36 процентов соответственно, обогнав в полтора раза прогнозные уровни увеличения.

«Экспорт – на максимуме с ноября 2021 года, импорт – на максимуме с июля 2021 года, но тогда был эффект ковидной “базы”, поэтому текущие темпы – из области феерии», — пишут аналитики Telegram-канала MMI, отмечая, что взлет внешней торговли КНР обусловлен в том числе ИИ-бумом, устойчивым спросом на полупроводники, а также стремлением зарубежных покупателей создать запасы в преддверии возможных геополитических перебоев в поставках.

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