По двум подросткам-питбайкерам открыли стрельбу в российском регионе

В Калужской области суд отправил под домашний арест стрелявшего по питбайкерам

В Калужской области суд отправил под домашний арест 36-летнего жителя Калуги по делу о стрельбе по питбайкерам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчине предъявили обвинение по статье о хулиганстве с применением оружия. По версии следствия, в ночь на 1 августа он выстрелил из пневматического пистолета в двух 16-летних питбайкеров во дворе дома. На допросе мужчина рассказал, что сделал это после конфликта с молодыми людьми.

Ранее сообщалось, что в Перми будут судить владельца кафе, где на заборе нашли девушку без признаков жизни.