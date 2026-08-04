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Силовые структуры
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16:53, 4 августа 2026Силовые структуры

По двум подросткам-питбайкерам открыли стрельбу в российском регионе

В Калужской области суд отправил под домашний арест стрелявшего по питбайкерам
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Калужской области суд отправил под домашний арест 36-летнего жителя Калуги по делу о стрельбе по питбайкерам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Мужчине предъявили обвинение по статье о хулиганстве с применением оружия. По версии следствия, в ночь на 1 августа он выстрелил из пневматического пистолета в двух 16-летних питбайкеров во дворе дома. На допросе мужчина рассказал, что сделал это после конфликта с молодыми людьми.

Ранее сообщалось, что в Перми будут судить владельца кафе, где на заборе нашли девушку без признаков жизни.

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