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17:39, 4 августа 2026 (обновлено: 17:46, 4 августа 2026)Культура

Звезду фильма «Судьба барабанщика» похоронили в Европе

Советского актера Сергея Ясинского из «Судьбы барабанщика» похоронили в Словении
Андрей Шеньшаков

Кадр: фильм «Судьба барабанщика»

Актера Сергея Ясинского, сыгравшего в фильме «Судьба барабанщика», похоронили в Словении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сына артиста Николая.

Ясинский-младший уточнил, что похороны отца прошли в словенском Мариборе. Известно, что Сергей Ясинский ушел из жизни в Словении, где жил более 30 лет. Причиной смерти артиста стали проблемы с сердцем.

Ясинский большую часть своей жизни занимался музыкой. Он получил диплом Московской государственной консерватории, после чего давал концерты в России и за рубежом, а также преподавал. Наибольшую известность приобрел в школьные годы, сыграв в картине «Судьба барабанщика» режиссера Виктора Эйсымонта.

Ранее сообщалось, что актер из фильма «Судьба барабанщика» умер в возрасте 83 лет. Сын артиста Николай сообщил, что его отец скончался 29 июля.

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