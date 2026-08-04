Число отложивших покупку квартиры россиян подсчитали

От покупки жилья в 2026 году отказалась четверть россиян

От покупки жилья в 2026 году воздержались порядка 25 процентов россиян. Такие цифры в беседе с агентством РИА Новости приводит компания «Этажи».

Сделку, по статистике компании, в этом году отложили 20-25 процентов потенциальных покупателей на вторичном рынке. Если в 2024 году число желающих приобрести квартиру упало на 24 процента, а в 2025-м потеряло еще 5 процентов, то к середине 2026 года показатель смог подняться до уровня двухлетней давности.

На рынке новостроек наблюдается аналогичная ситуация: по данным управляющего директора отделения «На Николоямской» агентства недвижимости «Миэль» Александра Москатова, сейчас в режиме ожидания находятся как минимум 25 процентов потенциальных покупателей, а в некоторых случаях рынок «первички» потерял и все 30 процентов.

Прежде всего россиян останавливают текущие ставки по ипотеке и ужесточение условий по семейной программе. Для восстановления спроса ключевая ставка в стране должна опуститься ниже 10 процентов — в таком случае ставки по рыночной ипотеке будут держаться на уровне 11-12 процентов годовых. Вместе с тем главный аналитик «Циана» Алексей Попов отмечает, что часть покупателей уже возвращается на рынок по мере того, как закрываются вклады с самыми высокими ставками.

В середине июля «Этажи» отмечали рост спроса на ипотеку в России. Так, спрос на рыночные программы на покупку новостроек вырос на 15,5 процента.