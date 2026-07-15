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12:57, 15 июля 2026Экономика

Россияне ринулись за одним видом ипотеки

Этажи: Спрос на рыночную ипотеку в России вырос на 15,5 %
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Спрос на рыночные ипотечные программы на покупку новостроек вырос на 15,5 процента. О том, что россияне буквально ринулись за рыночной ипотекой, «Газете.Ru» рассказала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Рыночную ипотеку доступнее сделает снижение ключевой ставки. Однако для восстановления спроса на новостройки необходимо сокращение ценового разрыва со вторичным жильем. Экономический смысл покупки на этапе строительства появится, если готовые квартиры снова будут стоить дороже новых с учетом ожидания сдачи дома, рисков и расходов на ремонт, добавила Решетникова.

Эксперт считает, что количество ипотечных сделок с новостройками будет сокращаться из-за перехода от массовых льготных программ к адресным, переориентации покупателей на готовое жилье, сокращения ввода новых объектов и разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках.

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По сравнению с активным январем спрос на первичном рынке снизился на 53,7 процента и оказался самым слабым с начала года. Это произошло даже несмотря на то, что ожидавшиеся изменения семейной ипотеки с 1 июля не состоялись.

Поддержать рынок может и снижение доходности банковских вкладов. В этом случае часть накоплений россиян со вкладов вернется в недвижимость.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин усомнился, что россияне смогут выплачивать ипотеку, сроки которой в последнее время максимально растянулись, на пенсии.

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