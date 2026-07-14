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18:51, 14 июля 2026Экономика

Ипотеку в России назвали тикающей бомбой

Депутат Делягин: Ипотека из инструмента развития страны превратилась в тикающую бомбу
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Ипотечная система в России из инструмента развития страны превратилась в тикающую бомбу. Таким мнением поделился зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Депутат считает, что сроки по кредитам на жилье стали неправдоподобными. С пенсии, например, будет невозможно закрыть ипотеку.

«Согласитесь, если вам не хватает денег на еду и лекарства, то у вас точно не будет денег, чтобы закрыть ипотеку. И в данном случае мы имеем разрушительную систему, когда ипотека делается не для развития, а для удовлетворения монопольных аппетитов застройщиков и банкиров», — пояснил Делягин.

В будущем, когда многие из текущих ипотечных заемщиков выйдут на пенсию, это может вызвать большое социально-политическое напряжение. «Нужно быть представителем Банка России, чтобы думать, что люди могут закрывать ипотеку на пенсию», — заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что с октября платеж по семейной ипотеке может вырасти почти в два раза после пересмотра ставки по этому виду льготных кредитов.

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