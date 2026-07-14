Подсчитан рост платежа по семейной ипотеке с октября

«Этажи»: Платеж по семейной ипотеке вырастет в два раза после пересмотра ставок

После пересмотра ставок по семейной ипотеке с октября 2026 года платеж по такому кредиту вырастет примерно в два раза, до 72 тысяч рублей в месяц. Изменение параметров подсчитала заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова, пишет «Газета.ru».

Эксперты ориентировались на квартиру стоимостью 7,5 миллиона рублей. При нынешней ставке 6 процентов для всех семей и сроке кредита 30 лет ежемесячный платеж достигает 36 тысяч рублей. С октября ставка начнет зависеть от количества детей в семье.

«Наиболее вероятный сценарий — увеличение ставки до 12 процентов для семей с одним ребенком в Москве и Санкт-Петербурге и до 10 процентов для семей из других регионов. Для семей с двумя детьми ставки могут составить 10 и 8 процентов соответственно. Ставку 6 процентов могут сохранить для многодетных семей и при первоначальном взносе от 50 процентов», — рассказала Решетникова.

Есть и более оптимистичный вариант: для многодетных семей ставку могут снизить до 4 процентов, а для семей с двумя детьми — оставить на уровне 6 процентов. Однако одновременно с этим срок субсидирования ставки государством собираются ограничить периодом в 15 лет.

«Так, при стоимости квартиры 7,5 миллиона рублей, первоначальном взносе 20 процентов и сроке кредита 15 лет платеж при ставке 12 процентов составит около 72 тысяч рублей в месяц. При ставке 10 процентов он будет равен 64,5 тысячи рублей, при 8 процентах — 57,3 тысячи рублей, при 4 процентах — 44,4 тысячи рублей. Если сохранить срок кредита в 30 лет, при ставке 8 процентов семья будет платить около 44 тысяч рублей в месяц, при 10 процентах — 52,7 тысячи рублей, при 12 процентах — 61,7 тысячи рублей», — заключила специалистка.

Ранее эксперты заявили, что оптимальным размером первоначального взноса по семейной ипотеке должны быть 50 процентов от стоимости жилья.